Adana'da Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana\'da Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana'da sulama kanalına kapılan 14 yaşındaki Yusuf Bedir'in cesedi arama çalışmaları sonucunda bulundu.

08.11.2024 08:46
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Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkez Yüreğir Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i (14) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Yusuf Bedir, Yüreğir, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, adana, Son Dakika

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