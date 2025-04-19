Adana\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje aşıp karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ceyhan- Adana D-400 Karayolu üzerindeki Misis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametine seyir halinde olan Mahmut Ertan yönetimindeki 01 UC 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Mahmut Ertan ve Ünal Öztorun ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Öztorun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mahmut Ertan'ın ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.