Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi - Son Dakika
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Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi

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Adana'da kuzey ilçeler Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke'ye kar yağarken, Kozan ilçesine suni kar getirildi. Kozan'daki Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri suni karla eğlendi ve mutlu oldular.

06.03.2024 14:42  Güncelleme: 14:46
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Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi

ADANA - Adana'da kuzey ilçelere kar yağarken, kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi.

Adana'yı dün geceden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava il merkezi ve yakın ilçelerde yağmur olarak kendini gösterirken, kuzey ilçeler Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke'de ise kar olarak kendini gösterdi. Bu ilçeler geceden sabaha beyaza büründü.

Kozan'da ise kara hasret kalan öğrenciler Halit Dağlı İlköğretim Okulunda suni kar getirildi. Öğrenciler üzerlerine sıkılan suni kar ile doyasıya eğlendi.

Öğrencilerden Ayşe Betül Öner ise, "Kar çok güzel okulumuzda da kar yağdı" dedi.

Sevinçli olduklarını söyleyen öğrencilerden Hasan Kayra Nasip ise, "Biz kar yağan yerlere gidemedik ama kar okulumuza geldi. Yazı bekliyorduk kar yağdı. Çok mutluyuz" diye konuştu. Öğrencilerden Tuana Yavuz ise, çok eğlendiklerini söyledi. Zeynep Kayhanlı ise. "İlçemize kar yağmıyor. Kar yağan yerlere de biz gidemiyoruz. Köpük makinesi ile çok mutlu oldum. Gerçek kar gibiydi" dedi.

Velilerden Duygu Köse ise çocukların eğlenmesi ile çok mutu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi - Son Dakika
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