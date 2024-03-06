Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi
ADANA - Adana'da kuzey ilçelere kar yağarken, kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi.
Adana'yı dün geceden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava il merkezi ve yakın ilçelerde yağmur olarak kendini gösterirken, kuzey ilçeler Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke'de ise kar olarak kendini gösterdi. Bu ilçeler geceden sabaha beyaza büründü.
Kozan'da ise kara hasret kalan öğrenciler Halit Dağlı İlköğretim Okulunda suni kar getirildi. Öğrenciler üzerlerine sıkılan suni kar ile doyasıya eğlendi.
Öğrencilerden Ayşe Betül Öner ise, "Kar çok güzel okulumuzda da kar yağdı" dedi.
Sevinçli olduklarını söyleyen öğrencilerden Hasan Kayra Nasip ise, "Biz kar yağan yerlere gidemedik ama kar okulumuza geldi. Yazı bekliyorduk kar yağdı. Çok mutluyuz" diye konuştu. Öğrencilerden Tuana Yavuz ise, çok eğlendiklerini söyledi. Zeynep Kayhanlı ise. "İlçemize kar yağmıyor. Kar yağan yerlere de biz gidemiyoruz. Köpük makinesi ile çok mutlu oldum. Gerçek kar gibiydi" dedi.
Velilerden Duygu Köse ise çocukların eğlenmesi ile çok mutu olduklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Adana'da kuzey ilçelerine kar yağarken kar yağmayan Kozan'a ise suni kar getirildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Harun Çavuşoğlu yönetimindeki hafif ticari araç devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çin'de her yıl Bahar Bayramı nedeniyle oluşan seyahat yoğunluğu, bu yıl 26 Ocak ve 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. 40 günlük seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleşen hava yolu yolcu seyahatleri 83,45 milyona ulaştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) verilerine göre, sivil havacılık sektörü bu dönemde günde 2,08 milyondan fazla yolcu seyahati gerçekleştirerek rekor kırdı. Geçen yıla göre yüzde 51,1 artış gösteren bu rakam, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 14,5 artış gösterdi. Çin havalimanlarında tatil boyunca toplam 683.000 uçuş gerçekleştirildi ve günlük ortalama uçuş sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 27,4 artarak 17.000'in üzerine çıktı.
Adana'nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çocukları çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığı belirlendi.
Afganistan'ın Bamyan vilayetinde düzenlenen bisiklet yarışında 10 Afgan bisikletçi, yurtdışında düzenlenecek müsabakalara hazırlanmak için 10 kilometre pedal çevirdi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Tutuklu sanık K.Y'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.
Çankırı'da gerçekleştirilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda aranan 10 kişi yakalandı. Operasyonlarda sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, silah ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde 562 araç sürücüsüne para cezası uygulandı ve 55 araç trafikten men edildi.
31 Mart seçimleri öncesi Malatya'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda açılan pankartları tek tek okudu. "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan, "Senin Allah'ına kurban" tepkisini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?