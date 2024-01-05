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Adana'da Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı Gerçekleştirildi

İYİ Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansa, partililer ve vatandaşlar katıldı. Konferansta, kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı ve göç konusu ele alındı. İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, partisinin göç politikaları hakkında bilgi verdi.

Adana\'da Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:38
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Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" gerçekleştirildi.

İYİ Parti Adana İl Başkanlığınca Çukurova Belediyesi'nde düzenlenen konferansa, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Azime Kocacık, burada yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Kocacık, göç konusunu irdelemek ve çözüm üretmek adına bir araya geldiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, partisinin bu konudaki politikaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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