Adana'da Minibüs Karda Mahsur Kaldı

Adana'nın Feke ilçesinde, karda mahsur kalan minibüsteki 12 maden işçisi kurtarıldı.
Şahmuratlı Yedigöz Yaylası'nda gece başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Çalıştıkları maden ocağından eve gitmek için yola çıkan 12 işçinin bulunduğu minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makinesiyle ulaşılan işçiler, güvenli bölgeye taşındı.
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