Adana'da Mizansene Dönüşen Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Adana'da Mizansene Dönüşen Evlilik Teklifi

12.07.2025 00:59
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Adana'da kız arkadaşına vurulma mizansenli evlenme teklifi eden genç ve arkadaşları polis merkezindeki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Adana'da kız arkadaşına vurulma mizansenli evlenme teklifi eden genç ve arkadaşları polis merkezindeki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Sürücü kursunda çalışan Şakir Karakaya (29), hem iş hem de 14 yıllık kız arkadaşı olan Nazlı Gümüş'e evlenme teklifi kurgulayarak sürpriz yapmak istedi.

Senaryo gereği aracıyla merkez Çukurova ilçesindeki mesire alanında kendisini bekleyen Gümüş ve arkadaşlarının yanına giden Karakaya, yanına motosikletle yaklaşan kişiyle tartışmaya başladı.

Bu sırada motosikletli ve kasklı arkadaşı Karakaya'ya ateş ediyormuş gibi yaparak torpil (patlayıcı ses çıkaran düzenek) patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek yere uzandı.

Karakaya, arkadaşlarıyla koşarak bölgeye gelen Gümüş'e bu sırada evlilik teklif etti.

Karakaya'nın teklifine Gümüş'ün verdiği "evet" yanıtının ardından çiftin yanındaki arkadaşları alkışlarla çifti kutladı.

Bu anları çiftin bir arkadaşı ise cep telefonuyla uzaktan görüntüledi.

Olayın gerçek olduğunu düşünen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Karakaya ve arkadaşları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karakaya, gazetecilere, uzun süredir evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söyledi.

Farklı bir teklif yapmak istediği için çok düşündüğünü anlatan Karakaya, "Kendisi benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet yanıtını aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yere yattım. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfadeye gelip çıktık." diye konuştu.

Nazlı Gümüş ise "Kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir şeydi. Çok mutluyum. İyi ki evet." dedi.

Kaynak: AA

Olaylar, 3-sayfa, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Mizansene Dönüşen Evlilik Teklifi - Son Dakika

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