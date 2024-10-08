Adana\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Güncel

ADANA'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören sitenin güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü ve tazyikli su ile alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına aldı. İş yerinde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.