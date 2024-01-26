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Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıktı, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıktı, zanlı tutuklandı

Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda çıkan yangının ardından yapılan incelemede, iş yeri sahibinin kardeşi olan Y.B'nin yangını kundakladığı belirlendi. Y.B, emniyetteki ifadesinde ağabeyinden para istediğini ve vermediği için depoyu yaktığını itiraf etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana\'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıktı, zanlı tutuklandı
26.01.2024 - 10:05,
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Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıkardığı belirlenen iş yeri sahibinin kardeşi tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde 24 Ocak'ta sünger üretimi yapılan fabrika deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kundaklandığının belirlenmesinin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin görüştüğü görgü tanıkları, depoyu kundaklayanın, iş yeri sahibi İbrahim Halil B'nin (34) kardeşi Y.B. (30) olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinde, depoyu yaktığını kabul etti. Şüpheli, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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