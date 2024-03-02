Adana\'da çıkan yangın müstakil evde hasara yol açtı

Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçim çalışmalarına devam etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.