Adana'nın Pozantı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da çıkan yangın müstakil evde hasara yol açtı - Son Dakika
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