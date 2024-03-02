Adana'da çıkan yangın müstakil evde hasara yol açtı - Son Dakika
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Adana'da çıkan yangın müstakil evde hasara yol açtı

Adana\'da çıkan yangın müstakil evde hasara yol açtı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

02.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:17
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Adana'nın Pozantı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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