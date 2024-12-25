Adana\'da Noel Ayini Düzenlendi

Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Merkez Seyhan ilçesi Tepabağ Mahallesi'ndeki İtalyan Katolik Kilisesi, Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel dolayısıyla ışıklarla donatıldı.
Kentteki Hristiyanların katıldığı Noel ayinini, Anadolu Havarisel Vekilliği Apostolik Yöneticisi Peder Antuan Ilgıt yönetti.
Ilgıt, yeni yılda dünyada barışın hakim olmasını diledi.
Antakya Katolik Kilisesi Başrahip Francis Dondu'nun da katıldığı ayinde, ilahiler okundu, dualar edildi.
Ayinin ardından Çukurova Çoksesli Korosu konser verdi.
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