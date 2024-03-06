Adana'da Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İnternetten tanıştığı öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

06.03.2024 17:56
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Adana'nın Feke ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin internetten tanıştığı yaşı küçük öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlı S.Ö'yü (20) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğa cinsel istismar", "cinsel taciz", "tehdit" ve "şantaj" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen S.Ö, tutuklandı.

Kaynak: AA

Adana, Feke, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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