Güncel

Adana'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Gülek Boğazı otoyol yan tarafından yaklaşık 30 dakika önce ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangına müdahale sürerken, jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırıyor.