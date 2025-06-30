Adana\'da Orman Yangını

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Saat 14.30'da çıkan yangında iki köy evi alevlerin arasında kül oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.