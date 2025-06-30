Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir elektrik direğinin tellerine zarar verdi.
Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangından etkilenen 2 evde hasar meydana geldi.
Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını: Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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