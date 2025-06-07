Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve helikopter yönlendirildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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