Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çiçekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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