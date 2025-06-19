Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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