ADANA'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangınlar, akşam saatlerinde Pozantı ilçesine bağlı Çamalan mevkisinde ve Çukurova ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangınlar, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Kamera: Adana,
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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