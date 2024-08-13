Adana'da Ormanlık Alanda Anız Yangını

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ikişer söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.