Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Adana\'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Adana'da Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde meydana gelen kazada, Eray Kaya'nın kullandığı kamyon, Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı. Olayda kamyon sürücüsü Eray Kaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11.03.2024 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Eray Kaya'nın kullandığı 01 DOL 67 plakalı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde Z.Ö. idaresindeki 01 DNF 18 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da turizm fuarına katıldı
    09:23 Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da turizm fuarına katıldı

    Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da düzenlenen Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı. Edremit Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuar, Edremit ve Edremit Körfezi'nin tanıtımını sağladı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sırbistan medya kuruluşlarının ilgisini çekerek, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı vurguladı ve Sırp misafirleri Kuzey Ege'ye davet etti.

  • Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
    09:23 Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

    Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, Atakum ilçesinde 18.27 km derinlikte gerçekleşti ve 23 saniye sürdü. Deprem anında ışığın sallandığı ve kuşların panikle uçtuğu görüldü.

  • Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı
    09:21 Cumhur İttifakı Günyüzü'nde Seçim İrtibat Bürosu Açtı

    Cumhur İttifakı, Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede araç konvoyuyla karşılandı. Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açtıklarını belirtti ve Günyüzü'nden başlayarak tüm ilçelerde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi. Hatipoğlu, göreve geldiklerinde kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısını merkeze uzak bölgelere de ulaştıracaklarını ve ana sorunları çözeceklerini ifade etti.

  • Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
    09:21 Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Filistin ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Türkiye'de İlk Kez Erciyes'te Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı
    09:20 Türkiye'de İlk Kez Erciyes'te Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı

    Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali, gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı ve herhangi bir asayiş olayı veya trafik kazası meydana gelmedi.

  • Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi
    09:20 Bitlis Hizan'da düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kültür Kırtasiye takımı, Gol Playstation karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

  • Bitlisli Gönüllüler, Hizan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıttı
    09:19 Bitlisli Gönüllüler, Hizan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıttı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, Hizan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı. İş adamlarından destek bekleyen gönüllüler, İyilik ve Gönüllüler Derneği adı altında yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

  • Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi
    09:19 Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Ümraniye'de 92 spor sahası hizmete açıldı
    09:15 Ümraniye'de 92 spor sahası hizmete açıldı

    Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

  • Erzincan'da Filistin'e destek amaçlı yürüyüş düzenlendi
    09:08 Erzincan'da Filistin'e destek amaçlı yürüyüş düzenlendi

    Erzincan'da Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Programın ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.


08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
04:05 Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı
01:01 CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor
23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:39 Oscar’da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone’a gitti Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı Oscar'da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone'a gitti! Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
07:25 96’ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu
03:51 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
03:23 Ramy Youssef, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor Ramy Youssef, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 09:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement