Adana\'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Türkiye'de İlk Kez Erciyes'te Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali, gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı ve herhangi bir asayiş olayı veya trafik kazası meydana gelmedi.