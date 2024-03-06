Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi

Adana\'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye\'de defnedildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölen Hayriye (50) ve oğlu Mehmet Can Andırın'ın (27) cenazeleri, Osmaniye'deki Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada, servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın ve annesi hayatını kaybederken, servisteki 14 kişi yaralandı.

06.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Yüreğir ilçesinde dün meydana gelen kazada ölen Hayriye (50) ve oğlu Mehmet Can Andırın'ın (27) cenazeleri, morgdaki işlemler sonrasında Osmaniye'deki Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze namazına baba İsmail Andırın, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın kılınmasının ardından anne ve oğlunun naaşları, mezarlığa defnedildi.

Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpışan 06 AD 6330 otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın ve araçta bulunan annesi hayatını kaybetmiş, servisteki 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Adana, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement