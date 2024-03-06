Adana\'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye\'de defnedildi

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.