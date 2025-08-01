Adana'da otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu yaralanan cipin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BJE 551 plakalı cip, Adana-Tarsus- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Sirkeli gişelerinden geçmek istediği sırada beton bölüme çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Otoyol Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?