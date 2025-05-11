Adana'da Ova ve Uçak Mahalle Merkezi Açıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova ve Uçak Mahalle Merkezi'nin açılışına katıldı. Karalar, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Uçak Mahallesi'nde inşa edilen Ova ve Uçak Mahalle Merkezi'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, CHP Adana milletvekilleri, siyasiler, bölge sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadın ve erkek taziye salonları ile mescidi bulunan çok amaçlı mahalle merkezi; mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir tesis olarak hizmete girdi.

Uçak Mahalle Muhtarı Memduh Çakar, Ova Mahalle Muhtarı Alaattin Barış, Onur Mahalle Muhtarı Burhan Kurt, Şakirpaşa Mahalle Muhtarı Hakan Arıkan, programın açılışında söz alarak, Başkan Karalar'a teşekkür etti.

Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana bölgeye yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar ise vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Her işin en iyisini, en kısa sürede yaptıklarını ve aynı anlayışla hizmeti sürdüreceklerini belirten Karalar, halkın kendisine güvenine layık olabilmek için aynı tempo ve yoğunlukta çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Ova ve Uçak Mahalle Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.