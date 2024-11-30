Adana\'da Palet İmalathanesinde Yangın Çıktı

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ADANA'da palet imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedepınar Mahallesi'ndeki palet imalathanesinde çıktı. Paletlerden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.