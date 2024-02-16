Adana'da Patates ve Soğan Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Patates ve Soğan Denetimi Gerçekleştirildi

Adana\'da Patates ve Soğan Denetimi Gerçekleştirildi

Adana'da patates ve soğan fiyatlarının fahiş seviyelere çıkmasını engellemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki patates ve soğan komisyoncularında yapılan denetimlerde, genel temizlik, fiyat ve fatura kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan iş yerleri hakkında idari süreç başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, geçmiş yıllarda patates ve soğanda yapılan spekülasyonların fiyatlarda suni artışa neden olduğunu belirterek, üreticilerin korunması ve tüketicilerin sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

16.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da patates ve soğanda fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, müdürlük koordinesinde Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki patates ve soğan komisyoncularında denetim yapıldı.

Patates ve soğan fiyatlarını inceleyen ekipler, komisyoncularda genel temizlik, fiyat ve fatura kontrolü de gerçekleştirdi.

Ekipler, hijyen kurallarına uymayan iş yerleri hakkında idari süreç başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates ve soğanda geçmiş yıllarda çok ciddi spekülasyon yapıldığını belirtti.

Bu spekülasyonların fiyatlarda suni artışa neden olduğunu aktaran Kökçüoğlu, üreticilerin korunmasına, tüketicilerin de sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. ??????????????

Kaynak: AA

Vedat Dalokay, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Patates ve Soğan Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:29:28. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Patates ve Soğan Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement