Adana\'da Polis Merkezine Saldırı Girişimiyle İlgili Dava Açıldı

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ADANA'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan, kaçarken vurularak yakalanıp tutuklanan R.D. (20) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısından giren R.D. merkez binasına ateş açmak istedi. Silahı tutukluk yapınca kaçmaya çalışan R.D, ekipler tarafından omzundan vurularak yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan R.D. hakkındaki soruşturma tamamlanıp 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede R.D.'nin Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nin araç giriş kapısı açık olduğu sırada tüfekle içeri girdiği, silahını ilk olarak havaya, ardından müşteki polisler H.G. ve A.B.'ye doğru yönelttiği, silahı tutukluk yapan şüpheliyi fark eden polislerin ateş ederek R.D.'yi omzundan yaralayıp yakaladıkları belirtildi.

Sanığın evinde yapılan aramada 'Toplatma kararı' bulunan kitaplar ele geçirildiği, Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Y.T.'yi de saldırının meydana geldiği tarihte ve daha öncesinde de cezaevinde ziyarete gittiği kaydedildi. Sanığın, saldırı girişiminden bir gün önce haklarında 'DEAŞ üyeliğinden' adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğünün tespit edildiği de belirtildi.

SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

R.D. iddianamesindeki ifadesinde "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" itirafına yer verildi.

R.D.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.