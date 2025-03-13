Adana'da 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, odalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 362 mermi ele geçirdi.
İkametteki şüpheliler H.K. ve H.Ü. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?