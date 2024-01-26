 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartıyla yakalanan C.S.'nin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi. İfadesinde, yaka kartını rahat hareket edebilmek için taktığını itiraf eden C.S., herhangi bir hasta muayene etmediğini belirtti. C.S., adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
26.01.2024 - 13:25,
Abone Ol

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.'nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde 'asistan doktor' ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi. Kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi. Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

RAHAT HAREKET EDEBİLMEK İÇİN KULLANMIŞ

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., "Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sahte yaka kartı ile hastanede gezen C.S.'nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, C.S.'nin hastane koridorunda cep telefonu ile konuştuğu anlar yer aldı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güvenlik, Adliye, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:08:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement