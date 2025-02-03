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Adana'da şeftali ağaçları erken çiçek açtı

ADANA - Adana'da şeftali ağaçları aşırı sıcak nedeniyle kışın çiçek açtı. Üretici ise şeftali ağaçlarının 1 ay önce çiçeklendiğini en büyük tehdittin don olayları yaşanması olduğunu söyledi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45 dönüm alanda şeftali üretimi yapan Bestami Uzun şuan ağaçlar yüzde 80 çiçek açtı. 20 Ocak'tan itibaren pembe gelinliğini giyen ağaçlar görsel bir şölen sunarken üretici yaşanabilecek don olayları nedeni ile tedirgin.

Uzun, "Ağaçlar bugüne kadar erken çiçek açmamıştı. Normalde 15 Şubat sonrası filizlenip çiçek açması beklenir. Adana da gündüzleri yaz gibi bir sıcak yaşıyoruz. Geceler eski soğuklar yok. Ağaçlar erken uyandı ve çiçeklendi. 45 dönüm bahçeden 70 ton şeftali hasadı gerçekleştiriyoruz. Şuan büyük risk var. İlkbaharda yaşanacak don olayı çiçekleri döker meyveye zarar verir" diye konuştu.