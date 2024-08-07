Adana'da Tartıştığı Arkadaşlarını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Adana'da Tartıştığı Arkadaşlarını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

07.08.2024 15:32
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Şeref A. (19) ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, maktul Alperen Kaya ile ortaokul zamanında tanıştığını, diğer maktul Eren Güngör'ü ise Alperen Kaya aracılığıyla tanıdığını söyledi.

Olay günü arkadaşı B.B. ile alkol almaya karar verdiklerini belirten Şeref A, şöyle devam etti:

"Köprü kenarında alkol almaya başladık. Hatta orada ateş yaktık. Bir süre sonra B.B. orada kendiliğinden uyudu. Alperen Kaya da B.B. için 'bu ölmüş galiba bunu buradan ancak ambulans götürür' dedi. Ben de Alperen Kaya'ya 'neden öyle söylüyorsun biz sarhoş olup uyusak bizim hakkımızda da böyle konuşacak mısın?' dedim. Bu konuşma sonrası Alperen Kaya bana hakaret etti. Hatta eliyle beni itekledi. Daha sonra olaya aniden karışan Eren Güngör de hakaret edip bana vurdu. Orada bulunan diğer arkadaşlar bizi ayırdı. Sonra biz tekrar tartışmaya başladık. Ben yere düştüm. Yerde tekme yediğim sırada elimde bulunan bıçağı rastgele sallamaya başladım. Olay yerinde Alperen Kaya'nın yerde yattığını görünce ona suni teneffüs bile yaptım. Daha sonra olay yerine aniden polis geldi. Kaçmadan orada polise teslim oldum."

Maktul Eren Güngör'ün annesi müşteki Zeliha Güngör ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü kanıtlar bulunması, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde, 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda görevli güvenlik görevlisinin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan iki genç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Polislerce gözaltına alınan Şeref A, 23 Kasım 2023'te çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Sanık hakkında Kaya ve Eren'e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tartıştığı Arkadaşlarını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika

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