Adana'da Terör Eylemi Engellendi - Son Dakika
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Adana'da Terör Eylemi Engellendi

Vali Köşger, Adana'da terör örgütlerinin bombalı eylemini önlediklerini ve 3 kişiyi tutukladıklarını açıkladı.

10.03.2025 17:16
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçen ay terör örgütleri tarafından kentte planlanan bombalı bir eylemin Emniyet güçlerince engellendiğini ve 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Terörle mücadele konusunda şubat ayı içerisinde 4 kırsal, 19 şehir operasyonu olmak üzere toplam 23 operasyon yapıldığını belirten Köşger, bu operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını ve 8'inin tutuklandığını ifade etti.

Köşger, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını bildirerek, "Zaman zaman ilimizde, o ili terörize etmeye çalışan birtakım faaliyetler eksik değil. Bunların önlenenleri var. Geçtiğimiz ay içinde terör örgütleri tarafından planlanan bir bombalı eylem de Emniyetimizce engellendi ve 3 kişi tutuklandı." dedi.

Köpek barınağı yapmak isteyen belediyelere arazi verilecek

Sahipsiz köpekler konusunda perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar dahil bütün belediye başkanlarını toplantıya çağırdığını belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Normalde, vali yardımcısının başkanlığında bir süreç yürüyor. Yani bir alt komisyon oluşturuldu ve o yürüyor. Ama biz hatırlarsanız yerel seçimlerin hemen ertesindeki ayda bu konuda bir toplantı yapmıştık. O süre zarfında aldığımız kararlar vardı. Sonrasında bir yasa söz konusu olunca biz o yasanın çıkmasını bekledik ve neticede şimdi yasa da çıktı. Gelinen noktada da ilk başta yaptığımız toplantıda aldığımız kararları tatbikat sahasına koyacak belediyelerin bu konudaki duyarlılığını, farkındalığını yükseltecek ve tedbir almalarına engel olarak öne sürdükleri şeyi ortadan kaldıracak bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz. 'Barınak yapacak saha bulamıyoruz' gibi birtakım şeyler söyleniyor. Benim talimatım bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne, 'ormanda en uygun alanları isteyen bütün belediyelere verin' diyorum. Milli Emlak'a da diyorum. Köpek barınağı yapmak isteyen bütün belediyelere hiçbir sıkıntı ve zorluk yok. Gelin 'istediğiniz kadar araziyi size vereceğiz' diyoruz. Bunun koordinasyonuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yani inşallah o noktada da Adana belki Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı gerçekleştirecek."

Asayiş bilgilendirmesi

Köşger, asayiş suçlarıyla ilgili mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, 2024 Şubat'ında 4 bin 411 olan toplam olay sayısının bu yılın aynı döneminde 1308'e düştüğünü dile getirdi.

Adana'nın 2024'te ruhsatsız silah yakalamada Türkiye birincisi olduğunu, tüm organize suç örgütlerinin üzerine en sert şekilde gidileceğini vurgulayan Köşger, "Organize suçun barınamayacağı bir şehir ortamı tesis etmek için arkadaşlarımız cansiparane bir mücadele yürütüyorlar." dedi.

Uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlar düzenlediğini, kentte trafik denetimlerinin de arttırıldığını ifade eden Köşger, "Adana'yı üçüncü sayfa haberlerinden çıkarma" noktasında basının desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Köşger'e açıklaması sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Terör Eylemi Engellendi - Son Dakika

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