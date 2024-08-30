Adana\'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, Kaldırım Mahallesi'nde yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazada Suriye uyruklu 2 kişi aracın altında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişiden Abdurrezak El Hammade'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık ekibi, durumu ağır olan diğer kazazedeyi Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.