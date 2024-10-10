Adana'da Tüfekle Yaralama Davası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Mart 2023'te H.A'nın (47) iş yerinde tüfekle ağır yaralanmasıyla ilgili haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan F.A, İ.H.A. ve M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında müşteki H.A'nın oğlunun olay öncesinde sanıkların iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü sanıklar F.A, İ.H.A. ve M.A'nın iki motosiklet ile iş yeri önüne geldikleri H.A'yı tüfekle ağır yaralayıp kaçtıkları anlatıldı.

Fikir ve eylem işbirliği içinde hareket ettikleri öne sürülen sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.