Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uçuruma Devrilen Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?