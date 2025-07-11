Adana'da Uyuşturucu Denetimleri

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk bina ve parklarda denetimler gerçekleştirdi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 mahallede denetim yaptı.
Uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı metruk binalara baskın yapan ekipler, parklarda da uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimler kapsamında yaklaşık 600 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde bulundu, aranması olan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
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