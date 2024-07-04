Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Kadına Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadın, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Senem G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Beyceli Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter kağıdına sardığı uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 3 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak Senem G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Senem G. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Senem G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.