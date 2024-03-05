Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

05.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kahvehanesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Serinevler Mahallesi'ndeki kahvehanesinde, motosiklet ile yanına gelen E.K'ye poşete gizlediği sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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