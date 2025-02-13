Adana'da Yapı Malzemeleri Denetimi - Son Dakika
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Adana'da Yapı Malzemeleri Denetimi

Adana\'da Yapı Malzemeleri Denetimi

Bakanlık, Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

13.02.2025 16:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman ve İl Müdürü Mehmet Ata Erpolat'ın da katıldığı denetimlerde, yapı malzemeleri üreticilerinden numuneler alındı.

Laboratuvara gönderilen numunelerin, standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek.

Aslan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik boru üreten bir firmadaki denetimin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin bir plan dahilinde belirlendiğini söyledi.

Bu yıl birleşik denetim modeline geçtiklerini belirten Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla genel müdürlük ve il müdürlüklerinin birlikte ani denetimler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aslan, her ilde en yoğun üretilen malzemeleri tespit edip bunlara yönelik denetimler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yapıda kullanılan tüm malzemelerle ilgili piyasa gözetim ve denetim yapma görevimiz var. Burada kullanılan demir, beton, çelik kapı, su boruları gibi aklınıza gelen bütün malzemelerde denetim yapıyoruz. Geçen yıl 20 bin denetim yapıldı. Bu denetimlerin sonucunda da 180 milyon lira para cezası uygulandı. Yapıda kullanılma risk derecesi yüksek olan bir kısım ürün de uygunsuzlukları giderilene kadar imalatın durdurulması ya da toplatılması gibi idari kararlar da uygulandı."

Her yapı malzemesinin bir standardı ve beyan değerlerinin olduğunu anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu standartlara uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Mesela burada borulardan aldığımız numunelerle farklı ısı ve süre değerlerinde deneye tabi tutacağız. Bunların kopma, sızdırma ve kırılma gibi mekanik deneylerle mukavemetlerini test edeceğiz. Bu denetimlerin en önemli özelliğinden birisi hem belge denetimi hem de deneysel inceleme yapıyor olmamız. 'Güvenli yapılaşma, güvenli malzemelerle olur' düşüncesiyle bütün malzemelerin denetimine özen göstereceğiz. Bu hafta denetimler 5 ilde devam edecek. Bugün denetimler Adana'da ve devamında 4 ilde sürecek. Yıl sonuna kadar da bu denetimlere devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yapı Malzemeleri Denetimi - Son Dakika

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