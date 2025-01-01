Adana'da Yeni Yıl Coşkusu

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(ADANA) - Adanalılar, yeni yıl haftası boyunca Atatürk Parkı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle eğlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konserli sokak kutlamalarına eşi Nuray Karalar'la birlikte katılarak vatandaşların coşkusunu paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl haftası boyunca şehirdeki çeşitli cadde, köprü, kavşak, meydan ve parklarda gerçekleştirdiği yeni yıl temalı süslemeler, ışıklandırmalar ve konserli açık alan halk kutlamalarıyla vatandaşların yeni yıl heyecanını ve coşkusunu artırdı.

Başkan Karalar da Atatürk Parkı'nda halkın yoğun katılım gösterdiği konserli sokak kutlamalarına eşi Nuray Karalar'la katılarak hemşehrilerinin mutluluğunu paylaştı. Karalar, "Burası Londra değil, Paris değil, burası Adana Atatürk Parkı... Biz kardeşlerimizin mutluluğunu görünce onlardan daha fazla mutlu oluyoruz" dedi.