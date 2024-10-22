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Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gülek Boğazı otoyol yan tarafında saat 15: 30 gibi çıkan orman yangınına ihbar üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri havada ve karadan müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırıyor.