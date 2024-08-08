Adana'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi, yangın nedeniyle zarar gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesisin maddi hasarı ise henüz tespit edilemedi.
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8.08.2024 12:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Geri Dönüşüm Tesisi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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