Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
"Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" etkinliği kapsamında Pozantı'dan yola çıkan bisikletli sporcuların taşıdığı Türk bayrağı, Vali Köşger'e teslim edildi.
Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca "tüfekli hareketler" gösterisi yapıldı, Jandarma Genel Komutanlığının Mehteran Birliği de konser verdi.
Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak çalınan marşlara eşlik etti.
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