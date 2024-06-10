Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana\'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

10.06.2024 15:17
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

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