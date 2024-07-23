Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Adana\'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.

23.07.2024 21:45
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

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