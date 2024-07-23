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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçük ve sarp bir alanda devam eden yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale sürüyor.