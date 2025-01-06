Adana'nın Kurtuluşu Kutlandı: Zeydan Karalar'dan Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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Adana'nın Kurtuluşu Kutlandı: Zeydan Karalar'dan Önemli Açıklamalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, Adana'nın bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolünü gururla anlattı.

06.01.2025 14:28
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Mücadelesi hissini veren şehir, bizzat kendinin söylemiyle Adana'dır. Demek ki biz Cumhuriyet'in kuruluşunun harcında varız. Bundan da onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın kurtuluşunun 103'üncü yılında bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özveren, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve kent protokolü katıldı.

Resepsiyonda katılımcılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluşunun, Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde büyük bir kilometre taşı olduğunu, bu yönüyle gelecek nesillere Adana'nın tarihteki kilit rolünü iyi anlatmak gerektiğini vurguladı.

Karalar, Adana'nın kurtuluşunun, Milli Mücadele hissini ateşleyen önemli bir kıvılcım olduğunu bildirerek Adana Kurtuluş Mücadelesi'nin önemini  şöyle anlattı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Mücadelesi hissini veren şehir, bizzat kendinin söylemiyle Adana'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük güçlerin başlattığı işgale karşı ilk mücadele, direniş Adana'da başlamıştır. İlk kurşun o zaman Adana'ya bağlı olan Dörtyol'da atılmıştır. Direniş sonucunda ilk zaferler Adana'da elde edilmiş ve bunun üzerine Fransızlar barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece genç Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez tanınmış, muhatap alınmak zorunda kalınmıştır.

Güneydeki mücadelenin kazanılmasının ardından buradaki birliklerin Ege'ye, Batı'ya sevk edilmesiyle, Kurtuluş Savaşı'nın Ege Cephesi güçlenmiş, Milli Mücadele'nin kazanılmasına katkı verilmiştir. Demek ki biz Cumhuriyet'in kuruluşunun harcında da varız. Bundan da onur ve gurur duyuyoruz."

Adanalıların kendi kendini örgütleyen eşsiz bir mücadele yapısının olduğunu da aktaran Başkan Zeydan Karalar, bu örgütlü mücadele ile bölgede özerk bir Ermeni yönetiminin kurulmasının önüne geçilmiş olduğunu söyledi.

Resepsiyonda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar icra edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'nın Kurtuluşu Kutlandı: Zeydan Karalar'dan Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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