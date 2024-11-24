Adana\'nın Kuzey İlçelerinde Kar Yağışı Başladı

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ADANA'nın kuzeyindeki yüksek rakımlı ilçelerde kar etkili oldu.

Havaların soğumasıyla birlikte kentte sıcaklık 15 derece düştü. Kentin kuzeyindeki ilçeleri Kozan, Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Sabahın ilk saatlerinde her yer beyaza büründü. Vatandaşlar kar manzaralarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için iş makineleriyle önlem aldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,