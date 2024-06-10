Adana Valiliği, Bürokratların İsimlerini Kullanarak Para İsteyenlere İtibar Edilmemesi Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Adana Valiliği, Bürokratların İsimlerini Kullanarak Para İsteyenlere İtibar Edilmemesi Uyarısında Bulundu

Adana Valiliği, Bürokratların İsimlerini Kullanarak Para İsteyenlere İtibar Edilmemesi Uyarısında Bulundu

Adana Valiliği, Vali Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları ve kaymakamlar gibi üst düzey bürokratların isimlerini kullanarak bağış veya yardım kampanyası adı altında para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu. Valilik, vatandaşları, iş adamlarını ve esnafları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve böyle bir durumla karşılaşanların Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını rica etti.

10.06.2024 14:59
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Adana Valiliği, bürokratların isimlerini kullanarak bağış veya yardım kampanyası adı altında para isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde art niyetli bazı kişilerin, Vali Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları ve kaymakamlar gibi üst düzey bürokratların isimlerini kullanarak iş insanlarını ve hayırsever vatandaşları aradıklarının tespit edildiği bildirildi.

Bu kişilerin, çeşitli bahanelerle kurban bağışı ve para talebinde bulunduklarının belirlendiği anlatılan açıklamada, "Adana Valiliğinin veya bir kamu kurumunun, vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi talebi, yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sayın Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle 'yardım' adı altında kurban bağışı yaptırmaya ve para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması önemle rica olunur." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Valiliği, Bürokratların İsimlerini Kullanarak Para İsteyenlere İtibar Edilmemesi Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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