Adana Valiliği'nin Vizyon 2040 programı tanıtıldı, 312 proje sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Valiliği'nin Vizyon 2040 programı tanıtıldı, 312 proje sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Valiliği\'nin Vizyon 2040 programı tanıtıldı, 312 proje sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan Kalkınma Programı Vizyon 2040'ın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda 312 projeye ilişkin sunum yapılırken Vali Mustafa Yavuz, kalkınmanın merkezinde insan ve Adanalıların huzuru, refahı ve mutluluğunun olduğunu söyledi.

Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yalnızca 312 projeyi anlatmak için değil, kentin geleceğine ilişkin ortak bir irade ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şehrin kalkınmasının yalnızca ekonomik büyümeyle mümkün olmadığının altını çizen Yavuz, şöyle konuştu:

"Kalkınma, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesi, bir gencin kendi şehrinde gelecek kurabilmesi, bir kadının emeğinin karşılığını alabilmesi, bir üreticinin alın terinin değer bulması, bir girişimcinin fikrini hayata geçirebilmesi ve bir fabrikanın daha fazla insana istihdam sağlayabilmesidir. Adanalının 'Benim geleceğim buradadır.' diyebilmesidir. Bizim kalkınma anlayışımızın merkezinde ve odağında insan ve Adanalı hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu var."

Yavuz, Adana'nın geleceğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu geleceği Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sizlerle birlikte kuracağız. Akılla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bilimle, emekle ve cesaretle, gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak kuracağız. Tek başımıza vardığımız ve oluşturduğumuz hızı eğer bir bütünlüğe dönüştürebilirsek Adana'nın 2040'ı aşacak şekilde daha ilerisine hep birlikte gideceğimize yürekten inanıyorum."

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da programda kapsamlı çalışmaların yapıldığını, yönetişim yapısı güçlü, herkesin söz sahibi olduğu bir kalkınma programı çerçevesi çizildiğini kaydetti.

Projelere ilişkin sunumun yapıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Adana ValiliğiMustafa YavuzEkonomiGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:31
Oyuncu Berfin Ant’tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:17:09. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Valiliği'nin Vizyon 2040 programı tanıtıldı, 312 proje sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei