Adana Yüreğir\'de sağanak ve fırtına prefabrik ev çatılarını söktü, hortum kaydedildi

Adana Yüreğir'de sağanak ve fırtına prefabrik ev çatılarını söktü, hortum kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hasara yol açtı. Yüreğir'in Kiremithane Mahallesi'nde prefabrik evlerin çatıları sökülüp güneş enerjisi sistemi koptu; rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum cep telefonuyla görüntülendi.
RÜZGAR ÇATILARI SÖKTÜ
Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Aynı mahallede güneş enerjisi sistemi de rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Rüzgarın etkisiyle kopan parçalar mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Kentte etkili olan rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER/ADANA,
Kaynak: DHA
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