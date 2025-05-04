Adapazarı\'nda Apartman Yangını

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı'nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.